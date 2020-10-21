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Netflix第三季用戶增長放緩　南韓成推動國際市場關鍵

環球政經 16:03 2020/10/21

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Netflix 今日（21日）公布第三季業績報告，用戶數淨增長220萬，全球付費用戶總數達1.95億增長放緩，公司解釋，這是因為上半年成績創新高及前置效應，而有所影響。當中有46%的用戶來自亞太區，帶動收入按年升66%。

Netflix疫市擴充 倫敦辦公室面積大增2倍：【下一頁

Netflix第三季度收入約為64.4億美元，按年增22.7%。在第三季度中，全球串流媒體服務付費用戶的淨增220萬人，用戶總數達1.95億人，是次季度增加遜於去年同期的677萬人增長，亦低於第二季公布預計第三季度新增付費訂閲會員250萬的數目。

據《路透社》報道，Netflix 在韓國的業績也成為推動第三季成長的動力。有消息人士指出，截至9月，Netflix 在韓國共錄得330萬名付費會員。據指，Netflix早已看中韓流可在全球成為流行，自2015年起，更投資近7億美元，用於建立合作夥伴關係和聯合製作等方面。

在2019年底，Netflix在南韓加大投資，又與CJ ENM/Studio Dragon及JTBC等當地製作公司和電視台合作。現時Netflix的平台上有超過70套由南韓製作的劇集和綜藝節目。在今年10月時，Netflix播出以南擊女團BlackPink的原創紀錄片《BlackPink: Light Up the Sky》，並重點宣傳該節目。

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責任編輯：黎淑雯

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