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【美國大選】極右組織被指恐嚇選民 發電郵促投特朗普

環球政治 14:56 2020/10/21

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佛羅里達州有選民報稱收到來自極右組織「Proud Boys」的恐嚇電郵，警告其要投給特朗普。

美國總統大選11月3日舉行，佛羅里達州周一（19日）起展開提前投票，有選民報稱收到來自極右組織「Proud Boys」的恐嚇電郵，警告要其投票給美國總統特朗普。「Proud Boys」否認策劃事件，目前聯邦調查局正調查。

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佛羅里達州有29張選舉人票，為票數最多的搖擺州。該州有部分民主黨選民周二（20日）接獲電郵，寄件者要求選民於選舉中投票支持美國總統特朗普（Donald Trump），否則會遭到跟蹤（come after you）。

郵件中又列出要求，要選民更改政治黨派取向為共和黨，同時要回信表示已得悉並會遵守要求。寄件者更警告他們會知道選民投給誰，稱選民要認真對待。

寄件者的電郵地址為info@officialproudboys.com，由2017年3月開始使用。根據《Florida Today》的報道，該電郵地址過往屬於極右組織「Proud Boys」。《WUFT News》報道，該電郵地址的控制權於周一晚已更改。

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「Proud Boys」西雅圖分部已否認涉及恐嚇選民，美國聯邦調查局（FBI）正在調查。恐嚇選民屬聯邦罪行，最高可判處一年徒刑。

特朗普於首場總統辯論，拒絕將任何特定團體標記為白人至上主義者，又表示要「Proud Boys」要「後退並待命」（Stand back and Stand by），言論遭受爭議。

緊貼「美國大選」選情及影響，登入iet2.hket.com/us- election2020/index.html

責任編輯：鄭錦玲

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