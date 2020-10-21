iPhone 12 mini被抄　紅米擬推細芒旗艦手機

▲ 現時市場上的旗艦級手機，普遍都以特大屏幕作為賣點，有傳小米瞄準商機，有意仿效Apple推出細屏幕手機。

iPhone 12系列電話早前已經推出，對於鍾情細機的用戶來說，iPhone 12 mini 絕對是他們的首選。不過，現時市場上的旗艦級手機，普遍都以特大屏幕作為賣點，有傳小米瞄準商機，有意仿效Apple推出細屏幕手機。

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據了解，小米集團副總裁兼紅米負責人盧偉冰日前在微博發帖，詢問網民意見，紅米是否要推出一款mini手機，但就表示將對其電池容量和續航犧牲很大。手機體積變小，如現時的iPhone SE 2020和Pixel 4a，其電池容量相對也比較小，通常都需要軟件優化來提升續航能力。

外界預料，盧偉冰在慨歎現時的技術無法做到的同時，紅米或正積極研發一款毋須犧牲電池續航力的細屏幕手機。不過，如果不想縮減電池容量的話，就只能增加設備的厚度，或會讓手機失去超薄機身的設計，手感大打折扣。

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小米日前展示，旗下無綫快充技術研發已達80W，能在8分鐘內將4,000mAh的電池充到50%。如果配合盧偉冰的微博貼文來說，做一個與iPhone 12 mini差不多尺寸的旗艦手機，其電池容量約為2,000mAh，可能只需10分鐘左右就能充滿。只要將有關技術引進，就毋須再擔心mini手機續航力不足問題。

責任編輯：施雯雯