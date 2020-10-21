【港股追蹤】中移動績後反彈 帶動三大電訊商齊齊升

昨日（20日）收市後公布季度業績的中移動（00941）表現符合市場預期，股價今早（21日）隨即重返50元水平，午後升勢持續，升幅超過2%。另外兩大電訊商今日表現卻遠較中移動為佳，收市後公布業績的中聯通（00762），股價午後升近10%；中電信（00728）則升近8%。

中移動昨日公布，首三季營運收入為5,744億元（人民幣，下同），按年上升1.4%；EBITDA達2,169億元，按年下跌3.8%；純利按年微跌0.3%至816億元，但單計第三季，則錄得按年正增長。

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股份在績後獲多間大行好評，麥格理報告指，集團第三季服務業務收入稍好過該行預期，但EBITDA則差過市場預期4%，基於公司服務業務收入錄得增長，該行預料同業中電信及中聯通第三季收入可呈強勁走勢，並預計周五公布業績的中電信，可繼續在中移動旗下移動電訊業務中取得市場份額，給予中移動「跑贏大市」評級，目標價70.15元。

摩根士丹利（大摩）同樣認為集團第三季服務收入略高於該行預測，期內純利大致符合預期，截至今年9月，5G業務在內地滲透率12%，指公司推出5G服務十一個月以來，上客量達1.14億戶，較推出4G服務時為快，認為公司盈利正迎來拐點。預計公司旗下移動業務於今年第四季收入可持續增長，加上穩定的派息指引及盈利透明度，可提振股價表現，維持「增持」評級，目標價80元，以現價計有超過50%潛在上升空間。

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記者：葉志偉