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【美股分析】大摩教路：若大選前美股暴跌　投資者宜入市撈貨

環球政經 16:17 2020/10/23

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距離美國總統大選投票日不足兩周，摩根士丹利認為，大選前未來數日內美股如大幅下跌，便是投資者趁低買入時機。

摩根士丹利首席美股策略師Mike Wilson指，股市很有可能會在大選前下跌。他在一場電話會議中表示，若標普500指數在大選結果尚未出來時就跌就至3100點，那麼無論如何都應該要增持風險資產，因為無論最終是誰贏得大選，都會推出更多經濟刺激措施，並帶動資產價格上漲。

【美股焦點】Snap受惠廣告收入股價升三成　此四股預計同樣受惠【下一頁

【息口走勢】大摩：倘若民主黨大獲全勝　美國或將提前加息【下一頁

摩根士丹利預計，美國大選的結果將在11月26日的感恩節假期塵埃落定，在那之前的3周內，市場仍面臨不確定因素。此外，新型病毒案例激增、疫苗研發進程不確定，以及美國紓困案尚未退出，都將影響投資者信心。。

Wilson指出，在下任總統結果明朗之前，市場可能會更具防禦性，待到結果公布時，股價可能已經處在更低的位置。至於市場對於拜登上任後調高公司稅的擔憂，Wilson認為這種擔憂被過分誇大了，他認為即使上調稅率，亦要到2022年才會生效，目前政府將會優先考慮推出財政刺激措施。

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編輯：李勝男

 

美股 經濟 拜登 標準普爾500指數 美國 撈貨 總統大選 買入
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