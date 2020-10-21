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【美國大選】3關鍵搖擺州就業嚴峻 失業率高過全國水平

環球經濟金融 14:00 2020/10/21

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【美國大選】3關鍵搖擺州就業嚴峻 失業率高過全國水平

新冠肺炎重挫美國經濟，經濟及就業是11月3日美國大選的重點議題。雖然美國就業市場9月開始復甦，但仍有不少人失業。其中，3個關鍵搖擺州就業嚴峻，失業率高過全國水平的7.9%。

賓夕法尼亞州、密歇根州和俄亥俄州，分別有20張、16張和18張選舉人票，足以影響大選選情；它們的失業率為8.1%、8.5%和8.4%。3州均位於「鐵鏽帶」（Rust Belt）， 有大量白人藍領選民。總統特朗普2014年成功爭取他們支持，繼而贏得大選。

搖擺州（選舉人票） 失業率 民調（支持度）*
賓夕法尼亞州（20） 8.1% 拜登：48.9%
特朗普：45.4%
密歇根州（16） 8.5% 拜登：50.2%
特朗普：43.0%
俄亥俄州（18） 8.4% 拜登：46.4%
特朗普：46.6%
*來源：RearClear Politics 

民調顯示，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）在賓夕法尼亞和密歇根領先；在俄亥俄，拜登和特朗普叮噹馬頭。

美國自爆疫以來，失業人數急升，尤其是35至44歲的女性，整體的升幅及速度都比經濟師預期的差。回望4年前，時任總統奧巴馬（Barack Obama）角逐連任時，全國失業率為7.9%，其後下調至7.8%。

緊貼「美國大選」選情及影響，登入iet2.hket.com/us-election2020/index.html

責任編輯：鄧燕君

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