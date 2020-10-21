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微軟更新Xbox程式　支援iPhone及iPad用戶串流遊戲

科技 14:15 2020/10/21

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微軟針對iOS和iPadOS用戶，推出Xbox應用程式更新，用戶可以將遊戲傳輸到iPhone或iPad，另外更提供遙距播放功能。

微軟（Microsoft）即將於下月推出次世代主機，早前有消息指，微軟將支援iPhone用戶將Xbox遊戲串流到手機。最近，微軟就針對iOS和iPadOS用戶，推出Xbox應用程式更新，用戶可以將遊戲傳輸到iPhone或iPad，另外更提供遙距播放功能。

外媒報道指出，Xbox程式的遙距播放功能，與xCloud服務器功能不同，此項功能僅能連接Xbox遊戲主機，並不能連接到xCloud。微軟表示，用戶可以串流Xbox One 、Series X及Series S主機的戲，但舊款Xbox 360主機，則不能以串流方式導入遊戲。

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＜＜Xbox遊戲導入iPhone有望！微軟：將繼續與蘋果對話

Xbox程式支援Wi-Fi、LTE或5G網絡連接，用戶不但可在家中控制Xbox，亦可以遙距啟動主機，當用戶斷開連接時，系統會自動進入待機狀態。微軟稱，即將在Android平台發布更新版本，而iOS更新版亦同樣具備新功能。

除了可以快速導入遊戲之外，用戶還可與玩家分享精彩遊戲片段，以及屏幕截圖等，甚至可以在直接在程式內，選擇刪除主機遊戲。

責任編輯：李寶如

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