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傳華為等中資科企遊說北京向Nvidia購Arm交易施壓

即市財經 13:45 2020/10/21

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傳華為等中資科企遊說北京向Nvidia購Arm交易施壓

彭博引述消息人士報道，中國科技公司包括華為等已就美國芯片製造Nvidia(美：NVDA)擬收購日本軟銀集團旗下英國芯片設計商Arm，向內地監管機構表達強烈憂慮，這宗400億美元的半導體行業交易案可能蒙上陰影。

消息稱，中國幾家最具影響力科企向國家市場監督管理總局遊說，建議否決交易或對交易設限，確保中資企業可以與Arm進行交易。消息指，中資科企最大憂慮在於Nvidia或強逼Arm切斷與中資客戶的生意。

報道指出，中國擔心Arm將成為中美爭奪科技行業霸主地位的籌碼。對於全球多數電子產品來說，Arm的半導體設計和架構都至關重要。中國作為全球最大半導體消費國，每年進口價值約3000億美元的晶片，因此其具備審批這一交易的權力。而對外國晶片的依賴，可能說服中國監管機構努力讓英偉達作出重大讓步，以保留與Arm的關係。

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編輯：吳敏芳

美股 華為 輝達（Nvidia，美：NVDA） NVIDIA 收購 美國 中國 英國 日本 北京

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