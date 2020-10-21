【調查】貝萊德：六成保險業者傾向提高組合靈活度　投資另類資產

▲ 全球最大資產管理公司貝萊德（Blackrock） 今年連續第九年對保險市場和資深保險業者進行調查，受訪公司的可投資資產合計逾24萬億美元，佔整個行業的三分之二。

全球最大資產管理公司貝萊德（Blackrock） 對保險市場和資深保險業者進行調查，發現在疫情衝擊下，保險業者今年優先考慮可持續發展、科技轉型、投資組合防禦力和重新檢視商業模式四大主題，逾半受訪者計劃在未來12至24個月提高風險胃納，增持另類投資，如房地產和私募股權。

面對不確定性增加，加上利率低企，近60%保險業者考慮重新部署投資組合，提高組合靈活性，47%受訪者擬提高風險胃納。保險業者最關心的宏觀及市場風險包括地緣政治（57%）、資產價格波動（64%）以及流動性（58%）。由於已發展市場利率持續低企，保險業者大幅配置到流動性較低的另類投資資產以及收益率較高的新興市場資產。

未來擬優先拓展針對流行病風險的保險產品

貝萊德亞太區金融機構團隊主管Kimberly Kim表示，隨新冠疫情加劇低利率環境所帶來的壓力，部分亞洲市場實施風險為本資本法規（Risk Based Capital），保險業者趨向專注房地產及私募股權等另類投資。

報告亦指出，低息環境和疫情影響，約62%保險業者計劃在未來兩年優先考慮拓展針對流行病風險的保險產品，57%保險業者亦考慮推出拓展更多以投資為主的壽險產品。

貝萊德已連續第九年對保險市場和資深保險業者進行調查，調查匯集了來自25個主要保險市場的360名資深保險業者的見解，受訪公司的可投資資產合計逾24萬億美元，佔整個行業的三分之二。

相關文章﹕疫情加速保險業轉型 恒大推香港首個行政人員保險碩士課程助提升業界水平

【終身壽險】滙豐保險推「滙瓏」終身壽險計劃 攻高資產淨值人士 可更改保單受保人3次

【懶人福音】BCT助你整合MPF帳戶，立即申請賺基金單位回贈 https：//bit.ly/31pMqwr

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！https：//bit.ly/2GhIwht

編輯﹕賴奕羚