【美國大選】受訪後威脅搶先播片 特朗普斥傳媒偏見

美國大選投票日11月3日舉行,素來跟主流傳媒合不來的共和黨總統特朗普又鬧出爭拗,他接受《60分鐘時事雜誌》訪問,卻不歡而散,認為傳媒對待他跟民主黨對手拜登的態度截然不同,聲言要搶先在電視台之前播出訪問片段,以證明傳媒的虛假和偏見(fake and biased)。

【美國大選】第一夫人染疫後持續咳嗽 缺席特朗普造勢【下一頁】

【美國大選】《紐時》爆特朗普擁中國銀行賬戶 公司在華交稅【下一頁】

特朗普周二(20日)在白宮接受《60分鐘時事雜誌》(60 Minutes)主持斯塔爾(Lesley Stahl)訪問,並預定在接下來的周日(25日)播放,但結果不歡而散。

特朗普於Twitter發帖指:

「我很高興通知你們,出於報道準確性的考量,我正在考慮於《60分鐘時事雜誌》斯塔爾的採訪播出前,將之搶先披露!這樣做將可讓所有人都看到這個『虛假和有偏見』訪問的全部內容。」

(I am pleased to inform you that, for the sake of accuracy in reporting, I am considering posting my interview with Lesley Stahl of 60 Minutes, PRIOR TO AIRTIME! This will be done so that everybody can get a glimpse of what a FAKE and BIASED interview is all about.)