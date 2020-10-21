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【美國大選】受訪後威脅搶先播片 特朗普斥傳媒偏見

環球政治 13:48 2020/10/21

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美國大選投票日11月3日舉行，素來跟主流傳媒合不來的共和黨總統特朗普又鬧出爭拗，他接受《60分鐘時事雜誌》訪問，卻不歡而散，認為傳媒對待他跟民主黨對手拜登的態度截然不同，聲言要搶先在電視台之前播出訪問片段，以證明傳媒的虛假和偏見（fake and biased）。

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特朗普周二（20日）在白宮接受《60分鐘時事雜誌》（60 Minutes）主持斯塔爾（Lesley Stahl）訪問，並預定在接下來的周日（25日）播放，但結果不歡而散。

特朗普於Twitter發帖指：

「我很高興通知你們，出於報道準確性的考量，我正在考慮於《60分鐘時事雜誌》斯塔爾的採訪播出前，將之搶先披露！這樣做將可讓所有人都看到這個『虛假和有偏見』訪問的全部內容。」
（I am pleased to inform you that, for the sake of accuracy in reporting, I am considering posting my interview with Lesley Stahl of 60 Minutes, PRIOR TO AIRTIME! This will be done so that everybody can get a glimpse of what a FAKE and BIASED interview is all about.）

特朗普又鼓勵他的支持者，把這次訪問跟近期拜登所做的訪問比較一下。

親特朗普媒體霍士新聞（Fox News）引述消息指，斯塔爾在訪問表現出敵對態度，一開始便提出一連串尖銳問題，這是斯塔爾之前跟拜登做訪問時所沒有的態度。

特朗普據報在訪問中途離開，而預定跟副總統彭斯的訪問也告吹。美國有線新聞網絡（CNN）引述消息指，在特朗普離開之前，訪問進行了約45分鐘，而特朗普認為對方已經有足夠訪問材料製作節目。

在聲言搶先披露片段之前，特朗普已經在Twitter攻擊斯塔爾不戴口罩。外界認為，特朗普是嘗試以此對沖有關其政府官員不戴口罩的批評，但未能奏效。

按照《60分鐘時事雜誌》預定安排，下周日的節目除了播放特朗普一方的訪問，同時也會播放拜登跟副手賀錦麗的訪問片段，把雙方陣營進行比較。

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責任編輯：陳啟賢

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