【報復式消費】K11 MUSEA 四連假銷售額急升逾3倍　疫市成功全靠兩招？

本地疫情向未平復，惟抗疫一段時日，港人已按捺不住頻頻外出遊玩。在10月1日的黃金周4連假，K11 MUSEA指，受「報復式消費」帶動，期內銷售額較去年上升311%。

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兩大關鍵：新店開幕＋文化藝術元素

K11 MUSEA在去年8月底開幕，新店陸續進駐，加上文化零售體驗，成為銷售額按年逆市上升的關鍵。在今年8月至10月期間，該商場更逆市迎來超過10間明星食肆，包括精緻高級餐飲COBO HOUSE、火鍋店湊湊甄選等。

▲ 疫情期間，該商場更逆市迎來超過10間明星食肆。（資料圖片）

藝術裝置吸引人流



全新藝術文化空間K11 Art & Cultural Centre亦於近期開幕，展出草間彌生、KAWS 與Erwin Wurm等多位國際藝術家的代表性作品。商場內亦推出以維港海濱文化為主題的國際級文化藝術活動，其中包括全港首度亮相– 由藝術家組合Elmgreen & Dragset 創作的9 米高巨型《梵高的耳朵》藝術裝置等。

K11 MUSEA對本地消費力有信心，加上文化零售體驗，黃金周4連假期間，銷售額按年錄311%升幅；而會員銷售額亦大增8倍。

▲ K11 MUSEA對本地消費力有信心。（資料圖片）

中國市場同樣受落

上海K11和瀋陽K11銷售額則分別上升93%和65%。而廣州K11銷售額則較五一假期上漲逾160％，在黃金周舉辦的「卡奧斯狂想」藝術展覽，更打破了開業至今客流及門票收入的雙記錄。

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責任編輯：葉泳珊