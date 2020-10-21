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【港股追蹤】唔止永達獲大行加持 呢隻汽車經銷商都要留意

股樓投資 13:26 2020/10/21

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汽車股在「金九銀十」銷售旺季當炒，相關的經銷商類股份走勢亦不俗。其中永達汽車（03669）昨日（20日）急升逾10%後，今早（21日）曾再升超過10%；另外，屬於行業龍頭的中升控股（00881）今日亦發力升逾3%，高見53.2元的52周高位。

內地1生態環境部副部長趙英民表示，全國範圍將實施輕型汽車國六排放標準，積極推廣清潔能源汽車。他指出，2010年以來，國內新能源汽車快速增長，目前全國公交車電動化比例從2015年的20%提高到目前的60%。市場憧憬，新能源車的銷售有望繼續造好。

【港股追蹤】第三季多賺超過40% 大行上調永達目標價，詳情請按見下頁

此外，中升亦獲花旗最新報告唱好，指公司近期訂單積壓，庫存周轉天數減少，加上市場份額增加，認為利潤率前景穩定，預期今年下半年淨利潤可按年增長29.4%，至31億元人民幣，並估計明年至2022年，淨利潤分別可升至71億元人民幣，及84億元人民幣。

該行估計，受惠於「十一」黃金周新車訂單增長80%，預計公司市場份額將由去年25%，提升至30%，第三季豪華車銷量或可按年增長30%，期內毛利率料則保持穩定。花旗再次調整集團目標價，由早前60.18元，輕微提升至61.51元，給予「買入」評級，以現價計，距離目標價仍有逾15%潛在上升空間。

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記者：葉志偉

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