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【iPhone 12】iPhone 12 雙SIM卡暫不支援5G網絡服務

科技 13:15 2020/10/21

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近日有消息傳出，指iPhone 12系列原來不支援雙SIM卡模式（Dual SIM 5G）。

蘋果（Apple）最新推出的iPhone 12系列，最大的賣點在於其支援 5G 網絡，無疑增強了不少果粉的換機意欲。不過，近日有消息傳出，指iPhone 12系列原來不支援雙SIM卡模式（Dual SIM 5G），當兩張5G SIM同時啟用時，將無法使用5G網絡服務。

非iPhone 12專用　外媒揭蘋果MagSafe可為Android手機充電

【iPhone 12】小心爆Mon！蘋果公布iPhone 12屏幕更換價格

消息指，有網民在Reddit討論區發文，查詢有關iPhone 12的雙卡模式是否支援5G。另一名網民就分享聲稱是Apple提供予電訊商和零售商的內部文件，當中提及，當用戶的兩張SIM卡皆為5G網絡，iPhone 12系列會在兩張5G SIM同時啟用時，一同跌至支援4G LTE網絡。這個情況意味著，用戶只可在使用eSIM（或實體SIM卡），並有登記使用電訊商的5G plan時，才可享用5G網絡體驗。

Apple回應表示，公司計劃日後將會透過更新iOS作業系統，解決有關提供Dual SIM 5G功能的問題，但實際推出時間表則仍有待確認。

【身體很誠實】iPhone 12中國開訂遭瘋搶　蘋果「死網」兼電商平台瞬間售罄

責任編輯：施雯雯

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