【iPhone 12】傳iPhone 12 雙SIM卡暫不支援5G網絡服務

▲ 近日有消息傳出，指iPhone 12系列原來不支援雙SIM卡模式（Dual SIM 5G）。

蘋果（Apple）最新推出的iPhone 12系列，最大的賣點在於其支援 5G 網絡，無疑增強了不少果粉的換機意欲。不過，近日有消息傳出，指iPhone 12系列原來不支援雙SIM卡模式（Dual SIM 5G），當兩張5G SIM同時啟用時，將無法使用5G網絡服務。

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消息指，有網民在Reddit討論區發文，查詢有關iPhone 12 的雙卡模式是否支援5G。另一名網民就分享聲稱是Apple提供予電訊商和零售商的內部文件，當中提及，當用戶的兩張SIM卡皆為5G網絡，iPhone 12 系列會在兩張5G SIM同時啟用時，一同跌至支援4G LTE網絡。這個情況意味著，用戶只可在使用eSIM（或實體SIM卡），並有登記使用電訊商的5G plan時，才可享用5G網絡體驗。

不過，據外媒MacRumors報道，指Apple計劃日後將會透過更新iOS作業系統，解決有關提供Dual SIM 5G功能的問題，但實際推出時間表則仍有待確認。

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責任編輯：施雯雯