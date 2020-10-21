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【國泰裁員】國泰被裁員工大部分今日收通知　需求回升也不考慮重新經營港龍品牌

即市財經 13:41 2020/10/21

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國泰航空 （00293） 落實重組，擬削減8500個職位，裁員5900人中，駐香港員工佔5300名，國泰港龍航空將會停止營運。國泰主席賀以禮、行政總裁鄧健榮會向傳媒交代國泰重組安排。

國泰表示，大部分受影響員工會今日收通知，也指政府沒有指示國泰如何行動，賀以禮稱﹐國泰港龍35年品牌結束，在全時最嚴峻打擊下，要更集中、有效率營運，結束國泰港龍可以提升營運和市場推廣效率，未來也不會考慮重新經營「國泰港龍」品牌。

據悉，5300名受影響駐港員工中，國泰港龍全數2000名機艙服務員、500名機師都會受重組影響，另涉及國泰航空內2000名機艙服務員、100名機師，約700名後勤人員。

圖解國泰港龍今昔，詳情可見【下一頁】

以下會發布會文字直播內容

【13：32】被問及會否拆售餐飲、洗衣和「亞洲萬里通（Asia Miles）」，賀以禮稱目前未有其他重組、融資方案，強調經資本重組後，國泰目前資產負債表強勁﹐新公布的措施可節省現金流出，現時會以照顧離職員工需要為首要工作。

國泰無意更改現有股權架構。

【13：30】賀以禮稱，在目前集團客運收入僅及以往2%至3%，離職方案已盡量慷慨，較以往重組方案更為慷慨，強調不會以強積金對沖。

【13：24】鄧健榮稱，今日是困難、傷感決定，行動無可避免、非不得以，大部分受影響員工會今日收通知，不便透露機組人員裁減原則。

他稱，政府沒有指示國泰如何行動，但一直會留意社會責任，政府觀察員也有所提點。

【13：21】鄧健榮重申，國泰航空、香港快運會申請營運國泰港龍現有航綫。

他表示，以每月15億至20億元現金流失，情況不可能持續，需要降至更可持續的水平，要有決斷性決定。過去數月已經有周詳考慮，達成目前的3大措施，令每月少燒5億元。

【13：20】國泰港龍機隊會由國泰接手，包括未接收的A321Neo。

【13：17】賀以禮稱﹐國泰港龍35年品牌結束，在全時最嚴峻打擊下，要更集中、有效率營運，結束國泰港龍可以提升營運和市場推廣效率，不會考慮重新經營「國泰港龍」

【13：15】被問及機隊和航綫重組，賀以禮稱﹐已延遲接受A350、A321Neo、波音777-9新航機，未來航綫會較正常有所減少﹐會盡量按需求回復到以前航綫。

【13：10】賀以禮稱，對受重組影響員工感抱歉，坦言有關行動為必須。

【13：07】賀以禮稱，國泰已採不同方式節省現金流失，重組可令每月消耗現金減少5億元。他引述行業估計，國際航空需求要在2024年才能回到疫情前。

【13：04】國泰港龍停運可惜，但在艱難時刻應集中在單一優質全服務品牌「國泰航空」、單一低成本航空「香港快運」來營運，提高效率。

圖解國泰重組安排

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