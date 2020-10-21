【息口走勢】大摩：倘若民主黨大獲全勝　美國或將提前加息

美國大選日臨近，摩根士丹利固定收益投資組合經理吉姆·卡倫（Jim Caron）表示，倘若大選出現「藍色浪潮」(blue wave)，即拜登當選總統的同時，民主黨拿下國會兩院多數席位，未來可能會帶來更多財政刺激，亦可能促使聯儲局提前加息。

Caron表示，在這種情況下，聯儲局的第一次加息時間可能會從2024至2025年左右，提前到2023至2024年，具體時間要取決於稅收等其他政策帶來的結果。他還預計，備受新冠疫情衝擊的美國經濟，有望於明年反彈，隨著「藍色浪潮」而來的其他刺激措施，將進一步提振其增長潛力，「這意味著增長影響將持續至2022年」。

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此前聯儲局曾公開表示，將維持利率在0至0.25厘不變，直至勞工市場達致就業最大化，通脹率升至2%並適度高於2%一段時間，暗示著聯儲局至少2023年之前都不會加息。

不過Caron警告稱， 民主黨在11月的選舉中獲勝，亦有可能對美國經濟不利。他認為，在民主黨的稅收政策及監管方式等當面，將會出現 「問題多於答案」的不確定局面。投資者亦擔憂，拜登勝選將帶來更高的稅率和更嚴格的法規，有可能會打擊企業盈利與經濟增長。

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編輯：李勝男