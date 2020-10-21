【新股IPO】第一服務2107追揸沽攻略　券商料升單位數、短綫先獲利

近來物管板塊大調整，新股卓越商企服務 （06989） 上市表現遇挫，招股中的世茂服務 （新上市編號：00873） 及合景悠活 （新上市編號：03913） 的招股反應遜預期，第一服務控股 （新上市編號：02107） 今日暗盤表現將會如何？投資界又有什麼策略？

物管股炒勢漸退？

信誠證券聯席董事張智威認為，大市整體氣氛轉差，物管板塊調整，參考卓越商企服務暗盤及上市首日只有單位數升幅，未能如早前的物管般爆升。相信第一服務升勢也不大，料只有個位數升幅，約6%至7%。

他建議，持有貨的投資者在暗盤有升幅時應早獲利，如果投資者想入場，可等待暗盤跌穿招股價時候在買入。

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