▲ 【BNO移民】英國政府停批NI碼 累大批人搵唔到工開唔到戶

英國放寬BNO移民限制，移民英國成為熱話。惟新冠疫情下，英國政府已停止受理國家保險號（National Insurance Number，簡稱NI碼）申請，但在英國求職，NI碼幾乎是必須，沒有NI碼極難搵工，大批今年才抵英國的外國人變相被剝奪工作權，甚至開銀行戶口亦有困難。

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22歲的Ciara祖籍愛爾蘭，今年3月到達英國，但因疫情關係，英國政府停止處理NI碼申請。Ciara是持歐盟國家護照的人士，自動享有在英國工作權利，但因為沒有NI碼，求職處處碰壁，要花很多力氣向僱主解釋來龍去脈。

NI碼在英國的重要性，不下於香港的身份證號碼，不僅僱主會要求僱員提供NI碼，亦是申請銀行戶口的重要資料。Ciara表示，因NI碼問題，遭6間銀行拒絕申請後，才在滙豐銀行（HSBC）成功開戶，有戶口可供出糧。

本身髮型師的Ciara，原計劃下月參與學徒計劃，但原來做學徒亦要NI碼，相關機構因而拒絕申請。

NI碼問題苦主不僅外國人，英國人亦受影響。35歲的Hayley來自南非，因祖輩是英國人，她亦有英國護照，8月到英國後一直未能取得NI碼。她稱在搵工時發現，大部分申請寫明求職者要提供NI碼，導致求職出現困難。

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英國政府重申，持英國或歐盟護照人士，可自動獲工作權，NI碼並非必須。不過，很多僱主不是不知悉有關講法就是沒有理會，繼續沿用一貫做法，嚴格要求NI碼，英國政府停止接受申情，可謂變相禁止這批人工作。

那NI碼申請何時會恢復？英國政府表示，疫情下，停止處理相關申請難以避免，因要抽調人手，處理薪金資助申請。

責任編輯：林建忠