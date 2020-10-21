Netflix國際市場增長靠韓流 BlackPink紀錄片熱播

串流影視平台Netflix公布，今年第3季環球付費訂戶增長多達46%來自亞太地區，帶動收入按年大升66%，南韓和日本是一大功臣。乘著韓流風潮，Netflix加強跟南韓業界合作，包括近期熱播的韓流女團BlackPink紀錄片，都成為了Netflix當前增長的重要來源。

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路透社引述消息指，隨著南韓節目對Netflix增長的助力增加，Netflix的公司代表預定本周稍後亮相南韓國會年度審計會議，公布Netflix將加大在南韓的投資。

消息指，Netflix早已看中了韓流成功風靡全球的能力，自從2015年開始，便在南韓投資近7億美元。直到去年底，Netflix更決定擴大跟當地業界合作，把當地製作公司和電視台的作品搬到Netflix平台上，包括Studio Dragon和JTBC。

至今，已經有超過70部南韓製作的劇集和綜藝節目，以Netflix原創的名義登上這個全球最大的串流影視平台之上，並輔以31種文字的字幕和逾20種語言的配音。

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▲ 韓流女團BlackPink的紀錄片近期成為Netflix的重點宣傳節目。

近至本月，Netflix公開了人氣女團BlackPink的紀錄片《BlackPink: Light Up the Sky》，並成為重點宣傳節目，足見韓流對Netflix之重要。

不過，積極進軍南韓的同時，Netflix也被要求在當地承擔更大責任，因為其流量需要增加，對南韓寬頻數據造成負擔，並在今年4月就是否分擔網絡流量基建的費用跟SK Telecom打官司。

由於雙方無法達成和解，南韓翌月便通過俗稱「Netflix法」的通訊商業法修訂案，要求包括外國公司在內的所有內容供應商，要與本地互聯網供應商分擔網絡成本負擔。

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▲ 韓劇《愛的迫降》早前亦以Netflix原創名義在平台上播放，並大受熱迎。

責任編輯：陳啟賢