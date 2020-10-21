【高通5G】加速5G應用普及　高通擬將5G技術帶到入門手機

▲ 高通（Qualcomm）計劃將會為旗下低階Snapdragon 400系列，推出支援 5G 的新款處理器，讓更多平價手機也能提供5G技術。

為了積極普及5G手機應用，印度信實工業（Reliance Industries）集團旗下子公司Jio Platforms透露，將推出價格僅在5000盧比（約港幣528元）的5G手機，及後高通（Qualcomm）亦於早前舉辦的 5G Summit活動中預告，計劃將會為旗下低階Snapdragon 400系列，推出支援 5G 的新款處理器，讓更多平價手機也能提供5G技術。

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現時Qualcomm支援5G網絡的處理器集中在中階和高階，包括 Snapdragon 690、765、765G、768G、855、865和865G共7款。Qualcomm早前已確認，將在Snapdragon 400系列處理器中，加入5G網絡支援，以解決非洲、亞洲或是南美等新興國家5G網絡普及問題。又預計將由小米、Motorola、OPPO等手機品牌採用，並推出相關應用手機產品，最快將於明年首季陸續推出。

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Qualcomm認為，5G手機產品在2022年的出貨量預期將會增長至7.5億部，5G網絡服務使用數量亦將於2023年超過10億部的規模。相比起當年從3G網絡轉移到4G網路服務，Qualcomm預期，僅需兩年時間就能達成相同里程碑。直至2025年，預期全球將有超過30億人使用5G網絡服務，佔全球網絡流量的45%。

責任編輯：施雯雯