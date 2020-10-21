【英國疫情】大曼徹斯特周五升至最高警示 禁酒吧營業

▲ 英國政府宣布由周五（23日）起，將大曼徹斯特的警示級別上調至最高的「非常高」級別。

英國的新冠肺炎疫情惡化，單日新冠肺炎死亡病例創6月以來的新高。英國政府宣布由周五（23日）起，將大曼徹斯特的警示級別上調至最高的「非常高」級別。新警示生效下，大曼徹斯特地區的酒吧要暫停營業。

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英國衛生大臣夏國賢 （Matt Hancock）表示，目前大曼徹斯特地區的住院新冠患者人數，高於3月底首波疫情高峰的數字。該區醫院的新冠患者人數，更超過英國西南及東南部地區的總和。他表示目前疫情嚴峻，有必要加強限制。

大曼徹斯特目前仍屬第二級的高度（high）警示級別，目前要求酒吧及餐廳於每晚10時關閉，禁止非家庭成員於室内聚會，室外聚會則要遵守6人限聚令。

該區將於當地周五淩晨起上調至「非常高」（very high）警示級別，措施如下：

酒吧、賭場、健身室、娛樂場所關閉，如酒吧改以餐廳形式經營就可維持營業；

居民不可離開該區域外遊；

禁止非家庭成員於招待場所及私人花園聚會，包括室内及室外；

學校、辦公室、商店會繼續開放；

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英國政府未能與大曼徹斯特地區官員達成封城協議，雙方就收緊防疫相關的經濟援助出現分歧。首相約翰遜（Boris Johnson）仍宣布上調警示，表示如不立即行動，大曼徹斯特地區居民的生命會面臨危險。

英國政府計劃向大曼徹斯特地區合共增撥8,200萬英鎊（約8.23億港元），其中2,200萬用於地區執法、檢測和追蹤費用，及夏國賢承諾提供的6,000萬資金。約翰遜更指，政府已對地區提供慷慨財政支援。但屬工黨的大曼徹斯特市長貝安德（Andy Burnham）拒絕計劃，雙方談判破裂。

責任編輯：鄭錦玲