  • 28°C
香港時間 : 20201021日 (三) 13:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英國疫情】大曼徹斯特周五升至最高警示 禁酒吧營業

環球社會熱點 13:29 2020/10/21

分享：

英國政府宣布由周五（23日）起，將大曼徹斯特的警示級別上調至最高的「非常高」級別。

英國的新冠肺炎疫情惡化，單日新冠肺炎死亡病例創6月以來的新高。英國政府宣布由周五（23日）起，將大曼徹斯特的警示級別上調至最高的「非常高」級別。新警示生效下，大曼徹斯特地區的酒吧要暫停營業。

【英國疫情】威爾士二次封城 周五起為期2周 【下一頁】

英國希斯路機場設即場新冠病毒檢測 1小時有結果 【下一頁】

英國衛生大臣夏國賢 （Matt Hancock）表示，目前大曼徹斯特地區的住院新冠患者人數，高於3月底首波疫情高峰的數字。該區醫院的新冠患者人數，更超過英國西南及東南部地區的總和。他表示目前疫情嚴峻，有必要加強限制。

大曼徹斯特目前仍屬第二級的高度（high）警示級別，目前要求酒吧及餐廳於每晚10時關閉，禁止非家庭成員於室内聚會，室外聚會則要遵守6人限聚令。

該區將於當地周五淩晨起上調至「非常高」（very high）警示級別，措施如下：

  • 酒吧、賭場、健身室、娛樂場所關閉，如酒吧改以餐廳形式經營就可維持營業；
  • 居民不可離開該區域外遊；
  • 禁止非家庭成員於招待場所及私人花園聚會，包括室内及室外；
  • 學校、辦公室、商店會繼續開放；

【英國疫情】批發商向政府求救 保老人院、學校餐飲供應 【下一頁】

英國政府未能與大曼徹斯特地區官員達成封城協議，雙方就收緊防疫相關的經濟援助出現分歧。首相約翰遜（Boris Johnson）仍宣布上調警示，表示如不立即行動，大曼徹斯特地區居民的生命會面臨危險。

英國政府計劃向大曼徹斯特地區合共增撥8,200萬英鎊（約8.23億港元），其中2,200萬用於地區執法、檢測和追蹤費用，及夏國賢承諾提供的6,000萬資金。約翰遜更指，政府已對地區提供慷慨財政支援。但屬工黨的大曼徹斯特市長貝安德（Andy Burnham）拒絕計劃，雙方談判破裂。

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

【英國疫情】希斯路機場設即場新冠病毒檢測 1小時有結果
今日
【英國疫情】希斯路機場設即場新冠病毒檢測 1小時有結果
【英國疫情】約翰遜料強推封城 與大曼徹斯特談判破裂
2020/10/20
【英國疫情】約翰遜料強推封城 與大曼徹斯特談判破裂
【英國疫情】政府加援助促大曼徹斯特封城 料明天達成協議
2020/10/19
【英國疫情】政府加援助促大曼徹斯特封城 料明天達成協議
【英國疫情】批發商向政府求救 保老人院、學校餐飲供應
2020/10/19
【英國疫情】批發商向政府求救 保老人院、學校餐飲供應
【英國疫情】威爾士二次封城 周五起為期2周
2020/10/20
【英國疫情】威爾士二次封城 周五起為期2周
傳染病 疫情 約翰遜 冠狀病毒 英國 曼徹斯特 酒吧 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【美國大選】受訪後威脅搶先播片 特朗普斥傳媒偏見

下一篇文章

Netflix國際市場增長靠韓流 BlackPink紀錄片熱播
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【BNO移民】疫情重擊零售餐飲業 過百萬職位今年底恐流失
【BNO移民】疫情重擊零售餐飲業 過百萬職位今年底恐流失
南韓出現2宗注射流感疫苗後死亡個案 衛生部：正調查
南韓出現2宗注射流感疫苗後死亡個案 衛生部：正調查
新型冠狀肺炎全球疫情（10月21日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月21日 時間13:00）
【美國大選】若特朗普敗選拒撤白宮 特勤局據報擬用武力驅逐
【美國大選】若特朗普敗選拒撤白宮 特勤局據報擬用武力驅逐
美14歲女童發現新冠肺炎潛在療法 贏3M青年科學家賽
美14歲女童發現新冠肺炎潛在療法 贏3M青年科學家賽
英國首相約翰遜據報明年初辭職 因嫌人工低
英國首相約翰遜據報明年初辭職 因嫌人工低