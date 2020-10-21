【國泰裁員】國泰裁員兩成並不意外　全球航空公司連環「瘦身」

▲ 國泰裁員並不是唯一的例子，全球航空業也大幅裁員。

國泰航空 （00293） 裁員已成定局，國泰港龍航空壽終正寢。國泰裁員並不教市場意外，全球疫情未受控下，多間航空公司均相繼大削營運成本。國泰裁員幅度約24%，與國泰同樣獲得政府注資的新加坡航空集團旗下3間個品牌，新加坡航空（Singapore Airlines）、廉航酷航（Scoot）與勝安航空（SilkAir）將合共削減4300個職位，也是佔員工總數約2成。

國泰航空集團（包括國泰港龍航空）整體削減約8500個職位，約佔集團24%，未來數周將裁減約5300名駐港員工。當中國泰港龍航空約2500名員工，據悉均會被裁。

國泰港龍即日停運，集團削8500職位，詳見【下一頁】

除星航外，澳洲兩大航空公司澳洲航空（Qantas Airways）及維珍澳洲航空（Virgin Australia）也相繼裁員。澳航自4月起裁員約8500人，佔人手約3成。

陷入財困維珍澳洲航空早前申請破產保護，並獲美國私募股權企業貝恩資本（Bain Capital）收購。作為重組計劃一部份，維珍澳洲航空宣布裁員3000人，相當於三分之一的人手。公司於3月起永久停飛香港航綫。

環球各大航空公司在疫情下受重創

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全日空控股公司料將錄得有史以來最大虧損，詳見【下一頁】

阿聯酋航空（Emirates Airline）行政總裁於7月接受外媒訪問時透露，可能裁員最多15%人手。根據年報，以截至3月底約有6萬名員工計，相當於縮減約9000人。

另外，歐洲大型國際航空公司之一的英國航空（British Airways）於4月底時表示計劃減少1.2萬人，相當於三分之一人的人手。

聯合航空料未來航空旅行需求疲弱，詳見【下一頁】

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編輯：陳韻妍