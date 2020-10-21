【國泰裁員】國泰及時裁員　市場反應佳　人力資源專家：空服員莫執著　應跳出框框

▲ 國泰航空（00293）今日宣布重組計劃，削減8500個職位，當中包括約5300名駐港員工，當中不少是空中服務員，而大家耳熟能詳的港龍品牌亦將即日起停止營運。

國泰航空（00293）今日宣布重組計劃，削減8500個職位，當中包括約5300名駐港員工，當中不少是空中服務員，而大家耳熟能詳的港龍品牌亦將即日起停止營運。

人力資源顧問、獵頭公司Core Search董事總經理張慧敏表示，其實國泰已經多番暗示，裁員是最後手段，本次裁員亦已醞釀多時。「現時國泰是在最佳的時間裁員，觀乎市場亦有同樣看法，因此公司股價亦上升。」

＞＞＞【國泰裁員】空中服務員不幸被裁 小本創業或是出路

＞＞＞【國泰裁員】諮詢公司：宜為前僱員提供支援 制定重新僱用計劃

但以被裁員的空中服務員角度而言，失去工作確實無奈。張慧敏就指出，現時疫情下，其實行業需要反省是否仍然需要那麼多人手。「首要解決心態問題，從前有指成為空中服務員好尊貴（prestige），亦有面子，因為可以到處飛，但現時則not any more了。」

▲ 從前有指成為空中服務員好尊貴（prestige），亦有面子，因為可以到處飛，但現時則not any more了。（資料圖片）

張建議，空服員甚至機師也好，也要思考自身轉型。「現時是行業汰弱留強的時候，必須好好思考自己的興趣以及長處，可以考慮做現時流行的slashie（斜槓族），經營自己的生意。」他透露，身邊亦有朋友從空中服務員轉型至其他行業。「例如從前有不少空服員因為工作關係可以到處飛，已經在做採購、帶貨等相關工作。」

張慧敏表示，空中服務員其實亦有不少優勢。

工作範疇內，技術技能都不是最困難，懂得做人才是最困難。空中服務員甚麼客人未見過，甚麼氣都受過，經歷過對抗時差，一邊落機，另一邊又要趕上飛機的壓力，只要人，捱得、打得，其實沒有什麼工作做不到！

張慧敏預料，疫情會不斷反覆，有指病毒已變種以及會迎來第四波疫情。「預料疫情或會持續到明年暑假，而機師疫情過後，大家對航空的需求亦會降低，即使能維持，大眾亦會選擇廉航。」

▲ 人力資源顧問、獵頭公司Core Search董事總經理張慧敏表示，從前不想轉工的，其實都是Oppotunity cost（機會成本）作怪，現時沒有包袱，倒不如把握時間去轉型。（資料圖片）

她勸諭，對於被裁員的員工，不要執著，想想自己的興趣，利用之前工作儲下的人脈關係，或能找到新工作。「從前不想轉工的，其實都是Oppotunity Cost（機會成本）作怪，現時沒有包袱，倒不如把握時間去轉型。」

＞＞＞【慳錢有方】Mira Place限時快閃優惠 100%回贈適用於Donki、GU、無印良品

記者：李彥煒