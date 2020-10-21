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【美國大選】第一夫人染疫後持續咳嗽 缺席特朗普造勢

環球社會熱點 12:15 2020/10/21

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【美國大選】第一夫人染疫後持續咳嗽 缺席特朗普造勢

距離11月3日美國大選還有2星期，美國第一夫人梅拉尼婭染疫後，因「持續咳嗽」宣布不會出席總統特朗普的造勢大會。特朗普與梅拉尼婭所生的14歲幼子巴倫早前亦確診，梅拉尼婭與巴倫目前對病毒檢測呈陰性反應。

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特朗普（Donald Trump）與梅拉尼婭（Melania Trump）早前確診新冠肺炎，兩人接受治療後，很快便重啟競選活動。梅拉尼婭原定周二與特朗普前往搖擺州之一的賓夕法尼亞，出席造勢大會，為她一年多以來，首度參與造勢大會，也是兩人難得同場。

梅拉尼婭發言人格里沙姆（Stephanie Grisham）表示，梅拉尼婭康復後，每日都感覺好了一點，但咳嗽遲遲未癒，出於謹慎的考慮，她不會出席特朗普的造勢大會。

法院准賓夕法尼亞 延長郵寄選票截票時間3天【下一頁】

梅拉尼婭確診後，一直沒有公開露面，上一次露面是大法官提名儀式。

特朗普的支持者希望梅拉尼婭能成為特朗普的「秘密武器」，幫助特朗普扭轉劣勢，爭取多選民主持。特朗普也曾在集會上稱：

「大家都愛第一夫人。」

票站職員被炒 阻止穿「黑人性命攸關」T恤選民投票【下一頁】

緊貼「美國大選」選情及影響，登入iet2.hket.com/us-election2020/index.html

責任編輯：鄧燕君 

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