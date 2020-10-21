【HIBOR拆息】螞蟻招股撞期iBond認購　拆息續升1個月息兩連升

▲ 港元拆息普遍向上，與樓按相關的一個月拆息連升2日，創一個半月最大升幅。

阿里巴巴 （09988） 旗下、支付寶母企螞蟻集團（前稱螞蟻金服） 預計下周二（27日）開始招股， 將會與iBond 2020認購期有所重疊，港元需求料大增。港元拆息普遍向上，與樓按相關的一個月拆息連升2日，創一個半月最大升幅。

根據銀行公會數據，除隔夜拆息及一星期拆息下跌外，其餘期限拆息皆上升。隔夜拆息及一星期拆息最新報0.06089厘及0.13179厘，分別較上交易跌0.43點子及0.79點子。

兩星期拆息則升3.23點子至0.36387厘；1個月拆息升1.05點子，0.43679厘。

中長線拆息方面，3個月拆息升0.73點子至0.54857%；6個月期拆息升0.21點子至0.68964；12個月期拆息升0.29點子至0.86232厘。

港匯持續偏強，再度觸及7.75兌1美元的強方兌換保證。金管局今晨再次承接美元沽盤，向市場注入23.25億港元，令本港銀行體系總結餘周四將進一步增加至3647.17億港元。

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