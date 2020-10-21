【本地遊】Klook「十月最抵DEAL」快閃優惠今晚開賣　Staycation及景點活動低至2折

本周24日至26日又有三日假期，未能出國，便繼續留港本地遊。 Klook由明日起，將推出「十月最抵DEAL」快閃72小時優惠，精選不同酒店的Staycation及香港活動優惠。

【酒店優惠】本地酒店推宅渡假優惠 Booking.com房價低至450元

本周優惠活動由10月22日晚上12時起至10月24日，現凡透過Klook 預訂 Staycation，更可以7折優惠價，購買蛋糕店Phoenix Sweets 價值500元的電子禮券。

酒店住宿優惠

－馬哥孛羅香港酒店：住宿優惠連 Cucina 遨遊意國下午茶，及貴賓樓層雅座早餐，只需1,224元； 星期一至星期四入住更可免費升級至豪華海景客房。

－挪亞方舟度假酒店：住宿優惠連早餐、東南亞下午茶套餐 ，及啤啤熊之友工作室， 只需1,222元，適用於星期日至星期四。若與小孩一同入住， 亦只需1,599元入住特級豪華客房。

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酒店下午茶及自助餐

－港島海逸君綽酒店：Le 188° 餐廳及酒廊香「龍」醉意二人下午茶套餐，適用於星期一至星期五，享有87折，只需464元。

－香港萬麗海景酒店： Café Renaissance自助午餐及自助晚餐優惠， 低至292元起，可品嚐精選新鮮海鮮、環球美饌及地道美食。

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香港景點

－昂坪360：纜車門票連360 FILA 套票送HK$100 Klook積分，只需349元，包含HK$100 FILA 購物優惠券 5張、可選FILA 禮品包。

－ 香港迪士尼樂園：門票買2送1（3張1日門票）+ 3個迪士尼頭箍/耳朵帽子 + 送2張Pacific Coffee咖啡及麵包早晨套餐劵（需自行預約入園日期），享64折優惠，只需1,294元。

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責任編輯：葉泳珊