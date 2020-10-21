【國泰裁員】國泰港裁員5300人　陳茂波：國泰商業決定

▲ 國泰港裁員5300人，陳茂波形容為國泰商業決定

國泰航空 （00293） 架構重組，全球削減8500職位，當中香港裁員5300人。港府今年牽頭協助國泰完成390億元資本重組，並安排兩名觀察員加入董事會，財政司司長陳茂波稱，國泰、國泰港龍業務重組安排是國泰集團的商業決定。陳茂波稱，兩位委任觀察員，雖然沒有投票權，但已就安排向國泰提供參考意見，也提醒國泰管理層，在業務調整中須盡可能減低對員工以及社會的影響。

國泰港龍即日停運、員工全數被裁 國泰全集團削8500職位、香港裁員5300人，詳情見​​​​​​【下一頁】

港龍航空成歷史 曾是港人飛內地的首選航空公司，詳情見【下一頁】

圖解國泰重組

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

陳茂波稱，港府6月注資時已明確指出，特區政府無意長線持有其股權，亦不會參與集團的日常營運。國泰運作仍然由董事局及管理層負責，而國泰集團其後亦曾申請特區政府的保就業計劃，從力保就業的角度來持續營運。

陳茂波表示，環球過去大半年的疫情，令航空業的經營環境變得非常困難。很多主要國際航空公司在得到其政府或國營基金援助的同時，都無可避免地要透過業務重整及縮減規模等措施以減省成本，力求能夠渡過經濟寒冬。

他表示，運輸及房屋局已要求國泰在作出任何營運規模及模式的調整時，應充份顧及對香港國際航空樞紐地位及航空網絡的潛在影響，確保集團在疫情後有充足條件重新出發。

更多國泰、航空界新聞，可留意【國泰危機】專頁

相關文章：

【國泰裁員】逾千空姐成失業大軍 料推升失業率逾0.1個百分點

【國泰裁員】國泰：離職方案遠高法定要求 擬推第三輪無薪假、高層2021年續減薪

編輯：麥德銘