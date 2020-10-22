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【滙豐股價】滙豐銅獅封廂近300日今重光　CEO：史提芬、施迪尚須全面修復

即市財經 10:02 2020/10/22

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滙豐銅獅一直是滙豐的標誌。

滙豐控股 （00005） 中環總行前的一對坐鎮銅獅史提芬（Stephen ）和施迪（Stitt）一直是滙豐的標誌，但兩隻滙豐銅獅在今年元旦日被噴漆和縱火焚燒後，一直處於「木廂藏獅」的景象。滙豐香港區行政總裁施穎茵今日（22日）向員工發內部函件稱，兩隻銅獅史提芬和施迪即日就會「開廂」，修復近300日後重見天日，她形容這是連月疫情帶來營運受阻和不便後的好消息，並會稍後在社交平台向同事展示史提芬和施迪的開廂儀式，也鼓勵同事經過時歡迎史提芬和施迪。

不過，施穎茵稱，現時只完成第一步修復工程，全面修復後需要繼續進行。

滙豐兩大銅獅史提芬及施迪年初被關，詳見【下一頁】

早前消息指，這對銅獅子是滙豐的標誌，一直被封十分不吉利，集團想銅獅盡快出廂，但疫情令受聘的專家來港遇阻礙。銅獅被外建木廂包裏多個月，主要是保護其再免受破壞。

銅獅與滙豐不可分割

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在港150年的滙豐，又別名「獅子行」，就是取自一對自1935年10月起一直坐鎮中環總行的銅獅，而這對獅子伴隨香港繁榮發展，也成為香港歷史的一部分。

滙豐銅獅曾流落大阪，詳見【下一頁】

一對獅子有名有姓，也不難分辨，靠近銀行街、張口咆哮的叫史提芬（Stephen），近渣打總行的一隻則叫施迪（Stitt），是以20年代出任香港總司理的史提芬（Alexander Stephen）及時任上海分行總經理施迪（Gordon Stitt）命名。

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編輯：陳華

香港股票 滙豐控股（00005） 經濟 銀行

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