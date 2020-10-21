【滙豐股價】滙豐銅獅傳年底前擇日開廂　惟仍會繼續修葺

▲ 滙豐銅獅將於年前擇吉日開廂。

滙豐控股 （00005） 中環總行前的一對坐鎮銅獅一直是滙豐的標誌，但兩隻滙豐銅獅在今年元旦日被噴漆和縱火焚燒後，一直處於「木廂藏獅」的景象。據本地傳媒報道，滙豐銅獅史提芬和施迪將不遲於年底前，擇定吉日之時「出廂」重見天日，惟修復工程仍需要繼續進行。

滙豐兩大銅獅史提芬及施迪突然被關，詳見【下一頁】

消息指，這對銅獅子是滙豐的標誌，一直被封十分不吉利，集團想銅獅盡快出廂，但疫情令受聘的專家來港遇阻礙。現在銅獅被外建木廂包裏，主要是保護其再免受破壞。銅獅內籠修復可能需時。隨着港版國安法上場，中環街頭情況已大致平靜，因此滙豐方擇定吉日後拆廂，希望盡快重現。

在港150年的滙豐，又別名「獅子行」，就是取自一對自1935年10月起一直坐鎮中環總行的銅獅，而這對獅子伴隨香港繁榮發展，也成為香港歷史的一部分。

滙豐銅獅曾流落大阪，詳見【下一頁】

這對獅子有名有姓，靠近銀行街、張口咆哮的叫史提芬（Stephen），近渣打總行的一隻則叫施迪（Stitt），是以20年代出任香港總司理的史提芬（Alexander Stephen）及時任上海分行總經理施迪（Gordon Stitt）命名。

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