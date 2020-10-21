【大行點睇】對中場博彩業務長期樂觀 中金建議趁低吸納銀娛金沙

中金發表研究報告指，澳門博彩業復甦節奏較預期慢，所以將2020年澳門總博彩收入預測下調至按年下降79%。但該行對中場博彩保持長期樂觀，建議可趁低吸納銀河娛樂（00027）、金沙中國（01928）等中場比例高的運營商。



中金指，大陸赴澳門旅遊簽恢復後，十一黃金周訪客數僅恢復至去年的16%，令投資者失望。預計三季度澳門博彩行業息稅折舊攤銷前利潤將虧損8.2億美元；並料所有運營商料皆錄得息稅折舊攤銷前利潤虧損。



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中金預計澳門四季度總博彩收入按年下滑六成至七成，但因利潤率高的中場博彩貢獻上升、疫情期間永久性節費措施提振盈利、中場業務有望受益於訪客數增長而在未來幾季出現需求復甦；博彩運營商或會錄得息稅折舊攤銷前利潤盈虧平衡。



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因招攬博彩客戶在內地入刑、境外博彩黑名單實施、對跨境賭博資金流動和網上博彩的執法行動等，中金對貴賓業務仍保持謹慎態度，並建議回避依賴貴賓的運營商。長期來看，有關措施將促進國外博彩需求和網上博彩需求回流至合法的澳門賭場，有利澳門發展。

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