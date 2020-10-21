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【港股追蹤】昨破千億市值　今再獲4間大行唱好　李寧股價再創歷史新高

股樓投資 12:05 2020/10/21

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昨市值首次升破1000億元大關的李寧(02331)，今日再獲4間大行唱好，截至近中午12時，股價升近2%續創歷史新高。

花旗發表報告，把李寧目標價上調至47.95元，指第三季銷售增長好於安踏(02020)，維持「買入」評級。

中金亦指，李寧全渠道銷售增速第三季轉正，與整個運動商品行業的恢復勢頭一致，目標價調升28%至47.16港元，維持「跑贏行業」評級。

摩通就將李寧股份目標價由35.7元，上調至48.8元，評級維持「增持」，並調升集團今年至2022年盈利預測2%至10%，以反映第三季表現優於預期，及銷售預期提高。

高盛則維持對公司品牌動力、銷售復甦和利潤增長看法正面，目標價由36.5元上調至44元，維持在該行的「確信買入」名單內。

 

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