【異動股】獲高盛首次建議買入 藥明生物大升11%創新高

有券商首次叫買，和看好收入明年延續高增長下，藥明生物(02269)今早獲追捧大升，一度高見233元創上市新高。截至中午收報225元大升11%。

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高盛發表報告，首次給乎藥明生物買入評級，目標價238.6元，預計公司下半年加快增長。高盛指，藥明生物有望成為生物合約研發和生產領域的全球龍頭公司。因其客户多元化的同時策略亦捕捉市佔率。雖然該股預測市盈率逾百倍，高於全球的62倍，然而其高估值仍獲全球結構性需求高增長所支撐，收入和盈利具上漲空間。

大和則看好藥明生物藉藥物分子戰略取得更多合同，以及在新冠項目的提振下，明年收入可按年再升50%。大和估計，藥明生物來自新冠病毒項目的未完成服務訂單或可達到10億美元，打造了長期收入增長軌道。該行維持藥明生物買入評級，目標價為300元。

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