【國泰裁員】環球航空業大裁員 業界料年底逾4成職位蒸發

9月載客量按年跌98%的國泰航空（00293），削減8500個職位，引起關注。國泰裁員並不意外，新冠疫情令航空業死寂，航空業裁員已是舉世皆然。疫情結束無期，航空公司難以無了期地死守，多間航空公司都已宣布大裁員，部分歐洲航空公司更計劃削減逾萬職位，有業界組織預計，至年底有43%職位消失。

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全球最大航空公司美國航空（American Airlines，美：AAL）早前手起刀落，宣布削減1.9萬職位，以疫前職位數目計算，相當削減3成人手。另一美國大型航空公司聯合航空（United Airline，美：UAL）也捱不住大裁員，早前稱3.6萬職位受威脅。

歐洲情況不遑多讓，本來暑假外國解除封城後，航空業期望客運有好轉。惟事與願違，疫情明顯反彈，英國多次緊急取消個別國家旅遊許可，航空業經營回復正常無期。

英國航空業一哥英國航空（British Airways），計劃削減1.3萬職位。歐洲最大航空公司，德國漢莎航空（Lufthansa），削2.2萬職位。以挪威、丹麥及瑞典為主要基地的北歐航空（Scandinavian Airlines），更已裁減9成員工，涉近1萬人。

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航空業陷冰河時期，對多個行業都有深遠影響。航空業組織 Air Transport Action Group的報告指出，目前由航空業撐起的職位多達8800萬份，逾半或暫時消失，而與航空公司、機場等直接相關的職位，至年底會減少480萬份，即縮減43%。

不過，航空業的情況，並非行業本身有問題，而是疫情這個不可抗力因素所造成，人們出行、旅行的需求因疫情被壓抑，但旅行意慾不見得會因此消失，疫情結束後甚至可能迎來報復式出行。捱過疫症，他日雨過天青，有望迎來轉機。

責任編輯：林建忠

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