【人民幣走勢】分析師：若拜登勝選　或對人民幣有利

隨著美國總統大選臨近，美國總統特朗普（Donald Trump）和民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）對華態度亦成為焦點。有分析師認為，若拜登當然總統，將對人民幣未來走勢有利。

瑞士銀行Lombard Odier的分析師周二（20日）在報告中寫道，若由拜登擔任總統，將減少中美貿易的不確定性，因為他可能對中美貿易持更加理性的態度。不過使拜登和他的團隊在其他問題上，同特朗普一樣同樣持強硬態度。

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自貿易戰開打以來，美國和中國對彼此商品徵收數十億美元的關稅，分析師認為，若降低這些關稅，對中國商品以及人民幣的需求將會增加。特朗普曾多次派批評中美貿易戰，並稱關稅極大地傷害了美國企業以及消費者。不過鑒於拜登對中國的鷹派態度，分析師並不期待美國政府會降低中國關稅，「但如果上述這種狀況出現，就將構成看漲人民幣的驚喜」，分析師預計屆時在岸人民幣兌美元可能升值至6.50水平。

人民幣 在過去幾個月內走勢強勁， 自5月以來，人民幣兌美元匯率已累計漲6％以上。 本周離岸人民幣兌美元匯價升逾兩年新高，周三報6.6588元兌1美元。

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編輯：李勝男