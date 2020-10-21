  • 27°C
香港時間 : 20201021日 (三) 12:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【人民幣走勢】分析師：若拜登勝選　或對人民幣有利

股樓投資 12:09 2020/10/21

分享：

隨著美國總統大選臨近，美國總統特朗普（Donald Trump）和民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）對華態度亦成為焦點。有分析師認為，若拜登當然總統，將對人民幣未來走勢有利。

瑞士銀行Lombard Odier的分析師周二（20日）在報告中寫道，若由拜登擔任總統，將減少中美貿易的不確定性，因為他可能對中美貿易持更加理性的態度。不過使拜登和他的團隊在其他問題上，同特朗普一樣同樣持強硬態度。

彭斯稱拜登為「中國啦啦隊」　賀錦麗避談對華政策【下一頁

【宏觀中國】在岸價升穿6.67　人民幣後市3大關鍵點【下一頁

自貿易戰開打以來，美國和中國對彼此商品徵收數十億美元的關稅，分析師認為，若降低這些關稅，對中國商品以及人民幣的需求將會增加。特朗普曾多次派批評中美貿易戰，並稱關稅極大地傷害了美國企業以及消費者。不過鑒於拜登對中國的鷹派態度，分析師並不期待美國政府會降低中國關稅，「但如果上述這種狀況出現，就將構成看漲人民幣的驚喜」，分析師預計屆時在岸人民幣兌美元可能升值至6.50水平。

人民幣在過去幾個月內走勢強勁，自5月以來，人民幣兌美元匯率已累計漲6％以上。本周離岸人民幣兌美元匯價升逾兩年新高，周三報6.6588元兌1美元。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：李勝男

銀行 貿易戰 商品 特朗普 拜登 貿易 人民幣 美元 中國 美國

上一篇文章

【筍盤之選】港島豪宅區原來仲有低水筍盤? 僅500餘萬元就可進駐跑馬地

下一篇文章

【港股追蹤】昨破千億市值　今再獲4間大行唱好　李寧股價再創歷史新高
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【時光倒流價】翔龍灣平市價一成賣　近兩年前低價　業主何解肯平賣？
【時光倒流價】翔龍灣平市價一成賣　近兩年前低價　業主何解肯平賣？
【日本經濟】年賺300萬日圓難生活　日夫妻嘆：不敢生仔
【日本經濟】年賺300萬日圓難生活　日夫妻嘆：不敢生仔
【投資者走貨】業主放盤一年半終認輸　劈價170萬　蝕沽新地半新盤
【投資者走貨】業主放盤一年半終認輸　劈價170萬　蝕沽新地半新盤
【網民熱話】人到中年戶口得2萬？ 網友安慰：「至少沒有負債」
【網民熱話】人到中年戶口得2萬？ 網友安慰：「至少沒有負債」
【專家論樓】中美角力　香港樓市宏觀點睇？　施永青：應該睇樓價跌
【專家論樓】中美角力　香港樓市宏觀點睇？　施永青：應該睇樓價跌
【欲哭無淚】屯門新盤開售4個月　只錄一宗成交　最後都撻訂
【欲哭無淚】屯門新盤開售4個月　只錄一宗成交　最後都撻訂