如何看待中國市場的投資前景

中國股票市場今年以來表現亮麗，受惠於疫情得已快速控制以及商業活動的迅速重啟，中國內地的經濟增長動能明顯復甦，帶動中國股票市場跑贏其他地區市場。今年以來截至9月30日，內地A股市場CSI 300指數上漲14%，離岸MSCI 中國指數上漲16%，遠遠跑贏美國S&P500指數6%以及MSCI ACWI 全球指數2%的漲幅。在這樣強勁的表現下，投資者是否應該考慮獲利離場呢？通過基本面、估值面以及技術面的分析，我們認為中國市場投資前景依然看好，但在板塊轉換和風格輪動方面，可以考慮適量地選擇估值水平相對較低，前期漲幅相對落後的價值板塊。

今年以來，中國股票上漲的很大部分推動力是由於估值有所提升，尤其是成長股部分。受消費、科技以及醫療板塊推動，成長股（以MSCI 中國指數為例）過去一年共上漲76%，遠遠領先傳統價值板塊。這亦帶動增長股相對於價值股的估值溢價達到歷史高位。

一方面，我們理解市場的邏輯，畢竟在疫情影響下，科技醫療等板塊本身所受的影響較小，而且受益於結構性需求帶動，投資者憧憬這些板塊的增長前景，給予更高的估值。相比之下，傳統價值板塊中，石化行業受到油價下跌，以及能源需求減少拖累，銀行板塊也擔憂壞賬撥備升高，以及金融業讓利政策等影響，因此這些價值板塊不受投資者青睞。

另一方面，我們也看到經濟活動逐漸復甦，而復甦初期往往是利好價值板塊的時期。部分價值板塊固然面臨部分逆風，但是對於當中高質素的公司業務整體依然穩健，當前便宜的估值水平提供了有吸引力的入場機會。

因此，我們認為投資者不應完全忽視價值板塊的投資機會，而持續追高相對較貴的增長股。相對平衡的板塊和風格配置，配合精選個股，可能是相對穩健的投資選擇。此外，A股市場中的成長股佔比相對較高，而H股市場則包括相對較多傳統價值股。A/H股溢價當前約40%的水平也離歷史高位相距不遠，因此，考慮在中國市場的投資時， 投資者可以考慮適量地選擇H股和價值股。