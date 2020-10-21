【宏觀中國】在岸價升穿6.67　人民幣後市3大關鍵點

人民幣再破頂，在岸價（CNY）升穿6.67，一度見過6.661，創2018年7月以來最高。關於人民幣後市，招商證券報告提出了有三大要點須留意，當中涉及官方取態，可能影響其升值步伐。

【國泰裁員】國泰港龍35年歷史終結 90年代國泰入股 雄霸中港航綫，請看【見下頁】

第一點，人民幣升值的原因與展望。該行指，這一輪人民幣的升值，美元走弱起到方向性作用；其次，中國率先走出疫情，在基本面和國際收支層面具有相對優勢。

展望人民幣仍將維持升值趨勢，美國第三輪疫情來襲加大了美國貨幣、財政寬鬆延長的必要性，從而繼續維持對中國的資本流動和人民幣滙率較為有利的格局，不過升值的過程中人民幣滙率可能出現較大波動。

第二點，人民銀行對升值的態度。由於人民幣升值將對經濟產生收縮效應，人行顯然並不願意看到人民幣過快升值。

雖然央行避免直接參與外滙市場，但仍然可以市場化方式影響人民幣與美元的供求，從而對滙率進行一定程度的逆周期調節，而這樣的環境也給資本項目對外開放提供了良機。

【樓市走勢】第三季錄179宗二手蝕讓 最壞時期真的已過？，請看【見下頁】

第三點，升值對經濟影響。對實體經濟而言，人民幣走強不利於出口競爭力。利率方面，從歷史看，較多時期人民滙彙率與10年期國債收益率呈反向關系，即滙率強、利率升，其背後的原因在於受經濟好的共同影響。

滙率主要起到調節作用，滙率強、利差大等因素會通過吸引資本流入國內債市的方式緩和利率的上升幅度，但不足以扭轉趨勢。貨幣政策層面，人民幣升值使得貨幣政策有更大的操作空間。

【 《 iMoney 》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」 之 路】

# 國際 視野 精明理財 盡在 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多 iMoney 全新網上專欄的內容請【 https://bit.ly/2zJY7DJ 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機

記者：林衛