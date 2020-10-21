  • 27°C
香港時間 : 20201021日 (三) 12:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新冠肺炎加快發展？　機械人或在未來5年取替8500萬個職位

環球政經 11:45 2020/10/21

分享：

世界經濟論壇（WEF）一項研究發現，新冠肺炎或加速工作環境變化，機械人或於未來5年摧毀大型至中型企業達8500萬個職位。

NASA正於月球　設置首個4G流動網絡：【下一頁

據《路透社》報道，是次調查近300間企業中，有五分之三的業務主管已開始加速數位工作以及部署新技術的計劃。世界經濟論壇董事 Saadia Zahidi表示，新冠肺炎疫情正加速未來的工作轉變。

調查又指，在未來5年，接近有一半的「打工仔」都需要學習新的技能，到2025年，僱主又會在人類員工和機械之間平均分配工作，這或意味未來求職競爭也更為激烈。在2025年，流失的工作職位包括資料輸入員、會計師以至客服、工廠工人、技師和維修員等。

報道提及，隨著世界各地的公司陸續使用科技取化人手收集數據、會計及行政等工作，創造就業的機會也因而正在減慢，同時間有不少職位被「消滅」的速度正加快。

另一方面，世界經濟論壇表示，護理行業、人工智能（AI）等技術行業以及內容創作等領域將產生超過9700萬個工作崗位，例如大數據專家、數據分析師，以至數位營銷等。「人類要保留比較優勢的工作，包括管理、諮詢、決策、溝通和互動等」。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

 

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：黎淑雯

 

上一篇文章

【大行點睇】對中場博彩業務長期樂觀 中金建議趁低吸納銀娛金沙

下一篇文章

【宏觀中國】在岸價升穿6.67　人民幣後市3大關鍵點
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【日本經濟】年賺300萬日圓難生活　日夫妻嘆：不敢生仔
【日本經濟】年賺300萬日圓難生活　日夫妻嘆：不敢生仔
【時光倒流價】翔龍灣平市價一成賣　近兩年前低價　業主何解肯平賣？
【時光倒流價】翔龍灣平市價一成賣　近兩年前低價　業主何解肯平賣？
【投資者走貨】業主放盤一年半終認輸　劈價170萬　蝕沽新地半新盤
【投資者走貨】業主放盤一年半終認輸　劈價170萬　蝕沽新地半新盤
【網民熱話】人到中年戶口得2萬？ 網友安慰：「至少沒有負債」
【網民熱話】人到中年戶口得2萬？ 網友安慰：「至少沒有負債」
【專家論樓】中美角力　香港樓市宏觀點睇？　施永青：應該睇樓價跌
【專家論樓】中美角力　香港樓市宏觀點睇？　施永青：應該睇樓價跌
【欲哭無淚】屯門新盤開售4個月　只錄一宗成交　最後都撻訂
【欲哭無淚】屯門新盤開售4個月　只錄一宗成交　最後都撻訂