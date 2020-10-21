【電訊股】聯通中電信均漲超過7%　憧憬業績放榜

▲ 三大電訊商相繼公佈業績。

三大電訊商相繼業績放榜，市場憧憬5G數據公布及業績造好，資金炒起電訊股，聯通 （00762） 及中電信 （00728） 早段雙雙飆升超過8%，截至10時45分，分別大漲7.59%、7.53%，中移動 （00941） 升2.5%。

聯通今天公布業績，中電信將於明天業績放榜。

另外，工信部日前發文件，同意中移動、聯通及中電信在全國範圍內展開物聯網等領域的eSIM技術應用服務。三家電訊商獲批eSIM全國應用許可，該技術廣泛被應用於可穿戴設備，未來將應用於車聯網、工業物聯網等電子產品中。

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