【美國大選】《紐時》爆特朗普擁中國銀行賬戶 公司在華交稅

美國總統大選11月3日舉行，《紐約時報》再次披露美國總統特朗普的稅務資料。報道指特朗普以公司名義於中國持有銀行賬戶，並未作出申報，過往更在中國繳交近19萬美元的稅款。

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《紐約時報》周二（20日）報道，翻查特朗普（Donald Trump）的稅務紀錄後，發現特朗普以特朗普國際酒店管理公司（Trump International Hotels Management）名義，於中國持有銀行賬戶。該銀行賬戶於2013年至2015年間，在中國繳納了188,561美元（約147萬港元）的稅款。

美國國稅局（Internal Revenue Service）要求申報人士須披露來自外國的收入數字，根據特朗普國際酒店管理公司的申報，來自中國的收入約為數千美元。

另外，報道更指特朗普於英國和愛爾蘭也分別持有銀行賬戶。

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特朗普的稅務紀錄顯示，他共向5家企業投資最少19.2萬美元，在中國開展業務。上述企業自2010年以來，要求取得最少9.74萬美元的費用，包括於2018年支付的稅款及會計費用。

特朗普集團（Trump Organization）的代表律師拒絕透露涉事賬戶屬哪一間銀行，表示該銀行於美國設有業務，特朗普集團開設賬戶是為了支付中國稅款，並與集團推動於中國的業務息息相關。

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責任編輯：鄭錦玲