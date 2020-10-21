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【基因醫學技術】新技術人造心臟量產　助降低藥物研發成本

商業 11:05 2020/10/21

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生物科技公司再心生物科技（Novoheart）在香港設有實驗室，可以完成人造心臟投產以及產品的品質測試及監控。（受訪者提供圖片）

新冠疫情後，大眾開始注重健康，生物科技以及醫藥公司發展比從前更快。早年已在德國及加拿大上市生物科技公司再心生物科技（Novoheart），近月亦在香港設立實驗室及研發基地，並與美國、加拿大實驗室交替使用，疫情期間，研發進展更快。

Novoheart是在幹細胞研究範疇上，專門以基因工程研發及再造心臟細胞的生物科技公司。該公司聯合創辦人兼行政總裁李登偉表示，2010年在美國與同門師兄弟商討合作，及後在2013、2014年成立Novoheart，並研發迷你人造心臟。「人造心臟有機會解決世界上10年以致100年來都解決不了的問題，例如快速測試新藥對人體心臟的影響及副作用，可加速新藥推出市場。」

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傳統研發方式成效不彰

李登偉指出，一般而言，一款新藥要推出市場，必須經過漫長測試及臨床實驗等。「新藥研發動輒10至12年，但研發機率最高只有5%，普遍更只有1%，但投入金額就要20億至40億美元。」李解釋，醫學界一般使用白老鼠作新藥的實驗標準，但失敗率高，當中大部分源自心臟副作用如心臟衰竭等，單靠白老鼠試驗成效不大。

Novoheart除了可以設計自家的基因工程療程，亦可以與其他藥廠合作。「以授權（licensing）方式與其他公司分享自家的平台技術。（受訪者提供圖片）

據了解，Novoheart可以幹細胞技術製造出生物人工心臟 - 微型人類心臟（human heart-in-a-jar），藥物開發人員可利用該模型測試新藥效用及安全程度，用作準備臨床前測試。李登偉以新冠肺炎為例解釋，若要測試新疫苗對人體的反應，可做出正常心臟測試疫苗毒素。「甚至可以造出病態的心臟，如心律不平衡的、心衰竭等狀況的人工心臟去測試新藥，以了解新藥對不同心臟狀況的病人的反應。」

李登偉強調，從前新藥研發，要到臨床測試前一般需要5至8年，2億資金，成功率才5%，但以人工心臟方式測試，可以將時間縮短至1至2年，成功率可升至40%至50%。

新技術衍生兩大商業模式

擁有技術，如何才能商業化，李登偉就希望能以迷你心臟技術製造新藥。「新藥並不是坊間的藥丸形式，而是以細胞基因療程方式出現，例如病人某器官欠缺某個蛋白，可以設計基因工程方案，將蛋白放入該器官。」其次，Novoheart擁有的技術，亦可以與其他藥廠合作。「以授權（licensing）方式與其他公司分享自家的平台技術。」

Novoheart聯合創辦人兼行政總裁李登偉表示，人造心臟有機會解決世界上10年以致100年來都解決不了的問題，例如快速測試新藥對人體心臟的影響及副作用，可加速新藥推出市場。（受訪者提供圖片）

目前該公司在香港科學園設有1.8萬呎研發實驗室。「科學園中有7000至8000呎實驗室具臨床測試標準，可以完成基因治療，並能將人造心臟投產。」而觀塘亦有佔地1.6萬呎基地，當中6成為實驗室，可做監測以及病人產品的品質監控，而美國加州方面亦有實驗室，負責建立人造心臟的模型，以及軟、硬件方面開發。

李登偉特別指出，今年新冠肺炎疫情下，美國與香港方面的實驗室交替使用，技術研發速度或比之前更高。「未來會將自動化技術融入研發過程，人手愈少，準確度更高。」

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記者：李彥煒

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