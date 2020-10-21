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【國泰裁員】逾千空姐成失業大軍　料推升失業率逾0.1個百分點

即市財經 10:59 2020/10/21

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國泰今次裁員，空姐、地勤為重災區，被裁的空姐料今日收到通知。

國泰航空（00293）落實裁員計劃，來數周將裁減約5300名駐港員工，並放棄國泰港龍航空品牌，所有2500名港龍員工會被辭退。據悉，空姐、地勤是今次災員的重災區，被裁的空姐料今日收到通知。

 

根據國泰去年年報，國泰及國泰港龍去年僱員數目達約2.7萬人，當中機艙服務員及地勤人員佔比合共達85%，即達2.3萬人。據估計，今次裁員中，地勤及空姐的佔比逾7成。

國泰經營情況

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根據統計處昨日公布的失業率，目前本港的勞動人口達388.46萬人，失業人數達25.98萬人。假設勞動人口不變，國泰今次裁減5300名員工，相當於推升失業率超過0.1個百分點。

本港最新失業率升至6.4%，上升0.3個百分點，創近16年來高位，失業人數增加超過1萬人，升至近26萬人，就業不足率維持在3.8%的水平。按行業分析，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率急升0.8個百分點至11.7%。

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