【國泰裁員】數千機師空姐成失業大軍　佔香港勞動人口逾0.1個百分點（第二版）

國泰航空 （00293） 落實裁員計劃，來數周將裁減約5300名駐港員工，並放棄國泰港龍航空品牌，所有2500名港龍員工會被辭退。據悉，空姐、地勤是今次災員的重災區，被裁的空姐今日會收到通知。國泰工會代表表示，被裁員工會獲1個月賠償，遣散費不會用強積金對沖，另外公司退還之前所放的無薪假。

據悉，5300名受影響駐港員工中，國泰港龍全數2000名機艙服務員、500名機師都會受重組影響，另涉及國泰航空內2000名機艙服務員、100名機師，約700名後勤人員。

全球航空公司相繼「瘦身」，詳見【下一頁】

根據國泰去年年報，國泰及國泰港龍去年僱員數目達約2.7萬人，當中機艙服務員及地勤人員佔比合共達85%，即達2.3萬人，而今次被裁的機艙服務員達約4000人，佔裁員總數7成半。國泰今輪瘦身後，剩餘機艙服務員僅約9200人，不足一萬。

國泰裁員安排及經營情況

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根據統計處昨日公布的失業率，目前本港的勞動人口達388.46萬人，失業人數達25.98萬人。假設勞動人口不變，國泰今次裁減5300名員工，相當於推升失業率超過0.1個百分點。

本港最新失業率升至6.4%，上升0.3個百分點，創近16年來高位，失業人數增加超過1萬人，升至近26萬人，就業不足率維持在3.8%的水平。按行業分析，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率急升0.8個百分點至11.7%。

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編輯：吳敏芳