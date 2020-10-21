【航空告急】ANA全日空料全年蝕390億港元

▲ 全日空預料，國際航班需求到2023年才全面復甦。

國泰航空 （00293） 今落實裁員計劃，疫情影響全球航空業均面臨困局，全日空控股公司（ANA Holdings Inc.）預料將會錄得有史以來最大的年度虧損。據外電引述知情人士表示，疫情嚴重打擊航空業，全日空預料至明年全個財年年虧損達5300億日元（約390億港元），又透露國際航班的需求難以短期內恢復。

全日空今年首季虧損錄得1088億日元（約80億港元），去年同期純利為114億日元，繼2003年以來錄得最大季度虧損。公司又預料，國際航班需求到2023年才全面復甦。

據早前報道，全日空（ANA）已尋求銀行融資提振財務狀况。該公司近日從多間公私營銀行獲得4000 億日圓（約港幣 295 億元）「次級貸款」。

全日較早前宣布恢復部分中國航線，由9月30日開始，將恢復成田往返青島及廣州兩條航線。

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編輯：謝卓榮