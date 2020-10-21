【國泰裁員】空中服務員不幸被裁　小本創業或是出路

▲ 國泰航空今日宣布重組計劃，削減8500個職位，航空從業員應謀劃生計，小本創業或是一個新出路。

國泰航空（00293）今日宣布重組計劃，削減8500個職位，當中包括約5300名駐港員工，當中不少是空中服務員，而大家耳熟能詳的港龍品牌亦將即日起停止營運。

面對巨大變動，航空業界從業員應該及早籌謀打算，但現時疫情下零售、餐飲服務行業均不景氣的情況下，要再投入市場，確有難度。

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除了「打工」，其實亦可以選擇小本創業。90後女生馮家敏（Ashlie）4年前就面對畢業後失業的情況，以3,000元創立自家品牌「Man Made Chan Pei慢覓陳皮」，將紙雕小夜燈變成回憶時光機，覓得一條新出路。

▲ 90後女生馮家敏小本創立品牌「Man Made Chan Pei慢覓陳皮」，當中就有超人小夜燈系列。（受訪者提供圖片）

馮家敏坦言，當時創業沒有太多資源，只有3,000港元，所以成本要控制得相當好，只能透過免費的網上平台吸引外界目光。

創業做生意的成本不一定很高，而網店營運成本低，把作品放到社交平台就可以了，毋須在外租實體店，成為新手小生意開展的不二之選。

馮家敏透露，在品牌剛成立時，為了增加曝光率，曾在手作市集擺檔，更曾到深水埗大南街擺地攤。

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責任編輯：李彥煒