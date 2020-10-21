【中概股】蔚來汽車據報計劃研發晶片　　

▲ 蔚來汽車擬研發晶片。

市場熱炒的內地電動車品牌蔚來汽車（美︰NIO）據報計劃自主研發自動駕駛計算晶片，而此前公司已成立獨立硬件團隊Smart HW。內地媒體引述消息人士指，創辦人李斌開始籌備引入相關人才，該項目或將納入年底預算會。蔚來隔夜美股續升1.19%至27.96美元，今年股價累計漲6倍，摩通發報告目標價看40美元，按現價計及仍有4成潛在升幅。

電動車公司將智能化技術視為核心競爭力，特斯拉Tesla（美：TSL）率先為電動車自製晶片，去年自主研發的自動駕駛晶片進入量產階段，晶片算力高達144TOPS，是英偉達（美：NVDA）的5倍。蔚來、理想（美：LI）及小鵬汽車（美： XPEV）等內地電動車廠商開始追趕Tesla。

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