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【樓市走勢】第三季錄179宗二手蝕讓　最壞時期真的已過？

股樓投資 10:35 2020/10/21

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經濟前景未明，以致樓價回落，據利嘉閣報告顯示，今年共錄179宗二手蝕讓成交，而期內轉手獲利比率則約97.5%，創2016年第三季以來的新低。值得留意的是，中原集團創始人施永青早前出席電台節目說，香港物業的使用價值，已因香港角色受限，而無可避免消散，更坦言：「樓價宏觀啲去睇，應該睇跌。」

【專家論樓】中美角力　香港樓市宏觀點睇？　施永青：應該睇樓價跌下一頁

該行研究部主管陳海潮稱，今年第三季，疫情一度轉趨嚴峻，經濟及失業率同告轉差，部分業主心急蝕讓沽貨，以致整體獲利比率下降。不過，他預計，目前疫情尚算穩定，加上大型新盤開售，帶旺市場氣氛，只要疫情無大反覆，樓價可望穩中向好。

事實上，大圍站柏傲莊銷情理想，帶動市場氣氛好轉，亦促使其他發展商推盤，舉例說，長實集團（01113）旗下沙田「名日‧九肚山」料或於周內開價。香港小輪（00050）及帝國集團旗下屯門帝御‧星濤亦準備就緒，料短期內開價，項目負責人林達民更稱，價格料較首期為高，差距約7%至8%，計劃月內開售。

【樓市走勢】東區指標屋苑屢現劈價　平逾百萬賣樓成常態 ?【下一頁

雖然新盤排隊登場，惟指標屋苑未能受惠，以太古城為例，該屋苑向來有「樓市寒暑表」之稱，近日不少業主接受現實，願意劈價過百萬賣樓。中原太古城興安閣低層D室，實用面積583平方呎，早於2019年8月放盤，原叫價1,350萬元，近日終以1,118萬元易手，劈價232萬元，減幅約17%，實用呎價19,177元。

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撰文 : 黄卓賢

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