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NASA正於月球　設置首個4G流動網絡

環球政經 10:42 2020/10/21

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美國太空總署（NASA）周一（19日）宣布與諾基亞（Nokia）合作，在月球上建構首個4G網絡系統，預料在2022年下半年啟用。

瑞典禁華為或中興參與5G建設　2025年前須移除核心功能裝置：【下一頁

綜合外媒報道，是次計畫由NASA向諾基亞提供1410萬美元（約1.1億港元），在月球建設可使用的通訊網絡系統。諾基亞表示，已就住在月球較苛刻條件，如發射及登陸月球以至極端溫度等，設計一個專門方案。在4G網絡底下，太空人可進行數個活動，包括進行語音和視訊通話、發送重要數據等，公司更打算在未來發展5G網絡。

NASA就指出，該系統有望在月球表面上，支持遠距離、有更快速度的通信。此外，據Artemis登月計劃顯示，NASA計劃在2024年把太空人送上太空，在月球上生活，並期望在2028年可讓人類在月球上「可持續」生活。

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責任編輯：黎淑雯

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