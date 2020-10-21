EGL Market網購平台致力將日本優質食材帶到香港，由10月23日起，連續四個星期五的早上十時正，將舉行「激安星期五」日本食品感謝祭，顧客當天於EGL Market購買任何產品滿$500，即可以低至6折的優惠價購買指定產品。

為感謝祭打響頭炮的是由日本四國德島直送，急凍阿波尾走地雞。說起日本食材，很多人會想起黑毛和牛或黑豚等，但其實日本的走地雞同樣享負盛名、非同凡響，於德島縣這個豐富的自然環境中精心培育的阿波尾雞已連續22年成為日本雞銷量第一，是德島縣畜產研究所花了十年研發出的雞種，養殖日數80天開始，採取悠閒走地放養方式，因此肉質富有彈性，既多汁又肉味鮮甜，脂肪含量亦比一般雞種低，是走地雞界的優質運動員，而且此雞不含生長激素及抗生素，天然健康，是日本人家傳戶曉的名牌雞種。

今次感謝祭，EGL Market聯乘德島縣知事飯泉嘉門先生，重點推廣阿波尾雞的優點及烹調方法等，更希望各位可以以一個震撼價錢 - 毋需$20(300g)即可初嘗體驗。雖然今年因為疫情關係未能開辦直航德島包機，但EGL Market貼心地為大家將新鮮食材直送到家，讓大眾安坐家中都可以嚐到德島美食。



除了阿波尾走地雞外，EGL Market更為各位搜羅日本優質食材，緊接而來有全日本頂級米之一北海道產「夢美人」特A級米種。北海道種植稻米的生產量是全日本第二大的地區，農民經過11年的精心研究及改良而成，連續9年獲得「特A」級，屬於最高級評價的日本米，米粒飽滿、口感黏中帶彈性、飯粒晶瑩軟糯，俘虜不少香港人對此米著迷。今次感謝祭推出超抵價$68 (2kg)，低於半價，絕對不可錯過。

第三擊有東京豐洲市場直送的日本鮮藍鰭吞拿魚大拖羅。豐洲市場是港人偏愛的旅遊「搵食」景點，更是日本最大的中央批發市場之一。是次推介的大拖羅會在東京豐洲市場即劏及即日運送抵港，保證新鮮。大拖羅即是吞拿魚腹部脂肪最肥美的部份，出名入口瞬間即溶，魚油脂甘甜味美，感謝祭激安優惠55折後只需$268 (250g)，即可將這份鮮甜從東京直送回家細味品嚐。

壓軸一擊為大家送上宮崎A5黑毛和牛肉眼。宮崎牛口感緊緻滑順，霜降均勻散佈，儘管脂肪豐富卻清爽不油膩，更連續3屆勇奪日本冠軍牛。是次A5黑毛和牛優惠更接近半價，只需$166(約250g)，冠軍級食材便直送上門，讓你輕鬆享受日本頂級美食。

一連四星期「激安星期五」早上10時開賣：

▲ 第一擊:10月23日→日本德島直送阿波尾雞翼 300g x 5包[原價$250→「激安星期五」優惠價$99每包$19.8)]

▲ 第二擊:10月30日→北海道產「夢美人」特A級米種 2kg[原價$142→「激安星期五」優惠價$68(48折)]

▲ 第三擊:11月6日→東京豐洲漁市場直送 日本鮮藍鰭吞拿魚大拖羅 (250g)[原價$488→「激安星期五」優惠價$268(55折)]

▲ 第四三擊:11月13日→宮崎A5黑毛和牛肉眼約250g(1塊)[原價$320→「激安星期五」優惠價$166(52折)]

「激安星期五」

10月23日早上十時起，顧客於EGL Market購買任何產品滿$500，即可以「激安星期五」優惠價$99購買日本阿波尾雞翼 300g x 5包（原價$250），名額50個，售完即止。

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感謝祭激減產品眾多，未能盡錄。請到www.eglmarket.com 查看及選購。

(資料由客戶提供)