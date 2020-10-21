【國泰裁員】國泰港龍35年歷史終結　90年代國泰入股 雄霸中港航綫

國泰航空（00293）公布重組計劃中，最令人宛惜是有35年歷史的國泰港龍即日起停止營運，港龍航空在1985年由中港商人創辦，在1990年代獲國泰入股，並在2006年被全面收購，成為國泰全資附屬公司，於2016年改名為國泰港龍(Cathy Dragon），一直以來主力營運飛內地航綫。

國泰港龍前身是港龍航空，由1985年5月由商人曹光彪、包玉剛、霍英東及中資機構華潤、招商局等組成的「港澳國際投資有限公司」成立，成立資本為1億港元，並於同年7月開始營運，目標是與長期壟斷之國泰航空爭一日之長短。

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不過，成立初期未獲民航處批准起飛，經過一輪股權重組後，變成由大多數英籍人士持有和控制的「以香港為基地」的航空公司，終於取得了與國泰航空公司同等經營定期航班的資格。

港龍在營運初期也是極之艱難，由於很多利潤高之航綫如香港往返北京、上海等，已被國泰霸住，港龍只得營運香港飛泰國(布吉)、北京、上海以外其他中國內地但利潤較低、客量較少的航點。

終於，1990年國泰及太古（00019）收購了港龍的35%股權，成為港龍第二大股東，而另一家紅籌巨企中信泰富（現稱中信股份，00267）則收購38%。在90年代後期，港龍基本上稱霸了香港往返中國的航綫，但此舉竟惹來國泰不滿，到2000年代初，雙方更因國泰計劃重開北京及廈門航綫而對簿公堂，亦埋下國泰全面收購港龍之伏綫。

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2006年，國泰以82.2億港元及發行新股（股份佔九成），向港龍航空其他股東全面收購港龍，港龍正式成為國泰航空全資附屬公司。港龍於2007年11月1日正式加入寰宇一家，與聯盟內各成員航空公司進一步擴大合作關係。

到2016年，國泰航空宣布將港龍航空易名為「國泰港龍航空」（Cathay Dragon），並公開新塗裝，改用與國泰航空相同的「翹首振翅」塗裝，惟色調改用紅色，飛龍圖案移向機首，並於機身印上「國泰港龍」的中文字樣。

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記者：李兆明