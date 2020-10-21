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【國泰裁員】國泰：離職方案遠高法定要求　擬推第三輪無薪假、高層2021年續減薪

即市財經 09:37 2020/10/21

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國泰航空削減8500個職位，當中包括香港裁員5300人，未被裁減的非機組人員也會面臨第三輪自願無薪假

國泰航空 （00293） 落實重組方案，涉及香港裁員5300人，國泰港龍航空即日停運。除了聯交所公告三大內容，國泰航空行政總裁鄧健榮稱，國泰將於2021 年全年繼續實施現行的高層減薪安排，並於明年上半年 向非機組人員員工推出第三輪自願無薪假「特別休假計劃（SLS）」。國泰所有員工明年不獲加薪，也不會獲發2020年度的酌情年終獎金。

國泰全球削減8500個職位，當中5900職位以裁員方式削減，國泰會在數周內公布。

國泰港龍即日停運 國泰全集團削8500職位、裁5300香港員工（不斷更新）﹐詳情可見【下一頁】

國泰航空會為受影響的員工提供遠高於法定要求的離職方案。公司亦會延長醫療福利及員工機票優惠的期限，並提供輔導和工作過渡支援服務。有關的遣散費將不會 以退休金供款作對沖。

鄧健榮稱：

我們必須進行根本性的重組，否則集團最終將無法繼續營運下去。

目前首要的工作是為所有受今日公佈影響的員工提供支援。要告別我們所尊重的 眾多優秀同事，我們感到十分傷感及難過。我衷心感謝他們過去克盡己任，盡心盡 力地為集團作出貢獻

港龍發展35年圖集

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國泰港龍航空停運，鄧健榮稱，國泰港龍航空過去35年來贏得實至名歸的崇高信譽，而「國泰航空」也是大家引以為傲的香港品牌，對重組計劃充滿信心，對國泰航空和香港作為航空樞紐的長遠前景，以及香港在大灣區及其他地區擔當的重要角色也絕對充滿信心。

圖解國泰營運困境

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更多國泰重組、港龍停運新聞，可留意【國泰危機】專頁

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 編輯：麥德銘

裁員 機票 遣散費 無薪假 國泰航空（00293） 港龍航空 國泰航空

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